«Карточный домик» - история о неизвестной стороне Белого дома. Там, где происходят жуткие интриги, существуют жестокие методы борьбы и полностью отсутствует понятие морали. Весь сериал вращается вокруг Фрэнка Андервуда, который из-за предательства начинает мстить новому президенту Гаррету Уокеру. Несмотря на банальный сюжет, он заслуживает своего внимания. После довольно тихого и мирного первого сезона, второй в полной красе раскрывает способности и возможности главных героев. Именно здесь они показывают свою истинную натуру – это жестокие и беспощадные люди, безразлично относящиеся к посторонним проблемам. Фрэнк, манипулирующий всеми так, как ему угодно и убирая без сомнений лишних, и Клэр его жена, циничная и расчётливая женщина. Для достижения своих целей они используют всевозможные способы: убеждение, шантаж, провокации, не брезгуют даже убийством. А ведь изначально они казались обычной американской семьей. Стоит отметить один оригинальный прием от создателей. На протяжении всего сериала главный герой, роль которого исполняет Кевин Спейси, рассказывает то, о чем думают герои и что собираются предпринять. Все эти реплики были специально созданы для зрителей. Второе, чему стоит уделить внимание – это откровенность. Мне не приходилось еще встречать сериалов, где настолько честно рассказывают о существующей политике. Она далеко не так проста, потому что даже выборы президента – это не просто процесс, а целая продуманная схема. «Карточный домик» - серьезный сериал, который не предназначен для семейного просмотра или просто в качестве развлечения. Оно очень специфический и не каждый сможет его осилить. Думаю, для того чтобы понять стоит смотреть или нет – достаточно увидеть пару первых серий.